Мужчина выложил видео из палаты.

Украинский боксер и тренер программы "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Узелков попал в больницу. Соответствующее видео он опубликовал у себя в Instagram. На нем видно больничную палату и капельницу в руке мужчины.

"Всем привет. Я выжил и не дам покоя врагам. Слава Украине", - подписал видео Узелков.

В чем причина такой экстренной госпитализации и какой диагноз он имеет сейчас - боксер не написал.

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Что известно о Вячеславе Узелкове

Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, который родился в Виннице. С детства занимался боксом, позже стал это делать на профессиональном уровне.

Дебютировал на ринге в 2004 году. Его боксерская карьера длилась 10 лет. Далее он начал свою тренерскую деятельность и участвовал в съемках телепроектов. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

Позже он скандально расстался с фитнес-тренером Мариной Боржемской.

Напомним, недавно стало известно, что Вячеслав Узелков второй раз женится. Мужчина до сих пор скрывает от публики свою невесту и держит в тайне ее имя. Интересно, что его бывшая жена Марина Боржемская рассказала, что не знает, кто является новой избранницей боксера и не пойдет на свадьбу, если ее пригласят.

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