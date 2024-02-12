Мужчина пока не сообщает подробностей.

Украинский боксер и тренер программы "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Узелков продолжает интриговать сеть своим состоянием здоровья. Ранее мужчина опубликовал видео у себя в Instagram, на котором видно, что он лежит в больнице под капельницей. Тогда Узелков не уточнил, что именно с ним случилось. Он только написал, что радуется тому, что удалось выжить и не дать покоя врагам.

Несколько дней Вячеслав не выходил на связь с подписчиками. Однако сегодня, 12 февраля, он снова опубликовал фотографию в Instagram с кареты скорой помощи.

"И везет меня скорая в Киев, не сниматься", - написал мужчина.

Видео дня

Больше подробностей боксер не написал. С какой целью он едет с медиками в Киев - тоже пока неизвестно.

Что известно о Вячеславе Узелкове

Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, который родился в Виннице. С детства занимался боксом, далее стал это делать на профессиональном уровне.

Дебютировал на ринге в 2004 году. Его боксерская карьера длилась 10 лет. Затем он начал свою тренерскую деятельность и участвовал в съемках телепроектов. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

Позже он скандально расстался с фитнес-тренером Мариной Боржемской.

Напомним, ранее певица Алина Гросу опубликовала фото из больницы. Тогда девушка тоже не написала никаких подробностей своего лечения.

Вас также могут заинтересовать новости: