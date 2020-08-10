Легендарная певица в металлическом боди восхитила сеть
15:58, 10 августа 2020Звезды
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Селин Дион опубликовала новое фото.
Дион показала фигуру / instagram.com/celinedion
Известная певица Селин Дион опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в металлическом боди.
Золотистый боди с камнями выглядит очень дорого и идеально подчеркивает стройную фигуру певицы. Стоит отметить, что Селин 52 года. А тело у нее шикарное. Это не смогли не заметить и ее фанаты, которые засыпали звезду множеством комплиментов.
- Ранее Селин Дион выпустила новый альбом "Courage". В делюкс-версию вошло 20 песен. При этом это уже 12 студийный альбом.
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