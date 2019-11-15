Селин Дион выпустила новый альбом «Courage» (аудио)

В делюкс-версию альбома вошло 20 песен, в том числе «Imperfections» и представленный совсем недавно заглавный трек «Courage».

Селин Дион выпустила свой двенадцатый студийный альбом «Courage». Он был записан на английском языке и стал первой новой полноформатной работой канадской певицы за последние шесть лет.

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В делюкс-версию альбома вошло 20 песен, в том числе «Imperfections» и представленный совсем недавно заглавный трек «Courage». В них Селин поет о принятии себя, храбрости, силе и радости возвращения к жизни. Напомним, в 2016-м Дион пережила смерть мужа Рене Анжелила, который также был ее менеджером. Они были женаты более двадцати лет. Почти одновременно с Анжелилом скончался старший брат певицы Даниэль.