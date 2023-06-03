В новом видео он сыграл парня, который "не целует" свою девушку.

Украинский танцор Назар Грабар, который защищал Украину на фронте и получил ранение, снялся в клипе певицы Дианы Глостер. Артист приятно удивил фанов появлением в видео.

Клип на песню "Кіно" уже появился на YouTube. В нем Грабар сыграл парня, который "не целует" свою девушку. Об этом говорится в самой песне. Грабар изображал равнодушие и удачно перевоплотился.

Для съемок секс-символ ВСУ примерил стильные очки с прозрачными линзами. Он и певица снимались в машине. Глостер выполняла дрифтерские трюки.

Певица рассказала, что она делала их самостоятельно, без дублеров. По словам Глостер, этому она научилась за две недели.

Комментаторы отметили, что они были рады появлению Грабара. Фанаты пишут:

"Неожиданно было увидеть Назара, он тут как бы случайно сел в авто, спокойно и на расслабоне. Диана действительно сыграла главную роль в клипе!"

"Замечательные клип и песня! Был приятно удивлен увидеть Назара"

"Просто бомбезно. Держит драйв и ритм до конца клипа".

Назар Грабар в новом клипе украинской певицы

Что известно о Назаре Грабаре

В апреле 2022 года стало известно, что Назар Грабар, который был танцором Лободы и часто появлялся в ее клипах, пошел на передовую. Впоследствии он рассказывал, что оккупанты могли расстрелять его в Буче.

В декабре стало известно, что в семье Грабара произошло горе. Военный потерял брата, который воевал вместе с ним. А за несколько дней до этого сам Грабар получил тяжелое ранение.

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