Назар Грабар опубликовал снимки, сделанные зимой этого года. Тогда мужчина был ранен во время выполнения боевого задания.

Украинский актер и модель, экс-участник балета Светланы Лободы Назар Грабар сообщил, что получил тяжелое ранение на фронте. По словам мужчины, случилось это еще зимой. Сейчас он в порядке.

В своем Instagram-блоге Грабар показал снимки, на которых видно, что ранение пришлось на область груди.

"Я бы в жизни не хотел получать такие удостоверения, медали, ордена, или те навыки, которые есть сейчас. Ни одна медаль не стоит той цены, которую платят сейчас военные на передовой. Всегда помните, какой ценой дается чашка кофе в свободной и независимой Украине", - прокомментировал Грабар.

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"Спасибо тебе и всем, кто защищает нас!"

"Назар, ты - настоящий герой, как и все те, кто сегодня с оружием защищает нашу страну от захватчиков!"

"Для внуков эти награды будут честью и гордостью, а для нас боль никогда не утихнет"

Отметим, что в конце прошлого года на войне погиб брат Назара Грабара, который отважно защищал нашу страну от российского наступления. Это стало для танцора очень сильным ударом.

Ранее УНИАН писал, что Кристина Соловий прокомментировала гибель известного артиста театра оперы и балета Ростислава Янчишена.

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