Грабара спасло то, что он вовремя уехал из "горячей точки".

Украинский танцор Назар Грабар вспомнил первые дни войны и зверства оккупантов в Буче. По его словам, первые несколько дней он еще был дома, и если бы вовремя не уехал, то мог бы быть расстрелян оккупантами.

Оказывается, что российские захватчики в его доме устроили перевалочный пункт. Назар уверен, что военные РФ могли и его расстрелять, как и других жителей Бучи.

"Моя квартира находится на первом этаже. В ней мешки, заграждения. Там был перевалочный пункт русских солдат, потому она разграблена, там выбиты двери. Маловероятно, что я попал бы в плен. Скорее, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из моего дома и из города Буча. Никто не ожидал, что это будут такие убийцы, которые пришли воровать детские велосипеды, вещи и отправлять это все по почте. То, что происходило в Буче, -- я не могу назвать этих людей военными. Мне кажется, это были просто переодетые русские зеки", - сказал Грабар в интервью "Зе Интервьюер".

Напомним, ранее Назар Грабар рассказал о зверствах оккупантов в Буче и о том, как они лишили его дома.

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