Назар Грабар вступил в ряды ВСУ.

29-летний украинский танцор Назар Грабар, который выступал в балете опальной певицы Светланы Лободы и снимался в ее клипах, вступил в ВСУ. Теперь он защищает Украину от российских оккупантов, которые вторглись на нашу территорию 24 февраля.

Известно, что Назар родился в Днепропетровской области. Он с детства увлекался спортом и танцами. В своих социальных сетях он не только показывает свое сексуальное тело, но и рассказывает о войне в Украине и о волонтерстве.

У Грабара есть маленькая особенность. С детства он заикался, из-за чего был застенчив. Но это не помешало харизматичному парню добиться успехов в шоу-бизнесе.

В 2014 году он хотел уехать в Японию по модельному контракту. Но случайно наткнулся на анкету СТБ, где предлагали подать заявку для участия в масштабном шоу "Танцуют все". И таки парню повезло, он прошел в прямые эфиры. Уже тогда он стал любимчиком многих девушек.

С тех пор его танцевальная карьера начала стремительно развиваться. Он снимался в клипах группы "Время и Стекло", был участником шоу-балета группы и опальной певицы Светланы Лободы. Самой запоминающаяся его роль была в клипе "Твои глаза".

Но спешим расстроить девушек. У Назара есть жена - танцовщица Екатерина Кузьменко. Пара поженилась в Лос-Анджелесе. Они много путешествуют, вместе работают и выглядят очень счастливыми.

Напомним, ранее Лободу убрали из "черного списка" артистов, поддерживающих войну в Украине.

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