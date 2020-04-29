Сегодня исполняется 9 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон

За девять лет семья Кэтрин и Уильяма пополнилась тремя детьми.

Сегодня герцогиня Кембриджская и принц Уильям отмечают девятую годовщину со днях свадьбы, которая состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

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На странице Кембриджей в инстаграм появилось фото с того праздничного дня с подписью: "Девять лет назад сегодня - спасибо за все ваши прекрасные сообщения на годовщину свадьбы герцога и герцогини Кембриджской!". Под этим постом подписчики оставляют свои поздравления королевской паре.

У невесты Кейт Миддлтон на свадьбе было два платья. И оба были сшиты британским дизайнером, креативным директором Модного дома Alexander McQueen Сарой Бертон. Платье цвета слоновой кости было создано из атласа и кружева, по настоянию Кэтрин на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева. Этот узор был выложен сначала на бумаге, потом его отправили в Королевскую школу рукоделия во дворце Хэмптон-Корт в графстве Суррей, где кружево выполнили из атласных тканей. Стоимость наряда составила 250 тыс. фунтов стерлингов.

У платья был длинный шлейф – 2,7 м. Но если сравнивать его со шлейфом принцессы Уэльской Дианы в день их свадьбы с принцем Чарльзом, то он был намного меньше. Шлейф Дианы составил 7,5 м.

После свадьбы платье Кейт было выставлено в Букингемском дворце вместе с туфлями тоже от Alexander McQueen, серьгами, подаренными родителями Кейт, и копией букета невесты.

Второе свадебное платье, которое Кейт надела на торжественный банкет, было также сшито Сарой Бертон. Оно было более скромным, но тоже с достаточно пышным подолом и дополнено пушистым белым болеро, пишет ТСН.

Тиара, покрывавшая голову Кэтрин, была одолжена ей королевой Елизаветой II. Это тиара Cartier, созданная по заказу Короля Георга IV в 1936 году для его жены, матери Королевы Елизаветы II – Елизаветы Боуз-Лайон. Диадема состоит из 739 бриллиантов и 149 алмазов. Елизавете II диадема была подарена на 18-летие, но она ее почти не носила. А в день свадьбы Кейт и Уильма передала ее будущей герцогине Кембриджской.

В свадебном образе Кейт был особый подарок от ее родителей – это бриллиантовые серьги авторства дизайнера Робинсона Пелама. Серьги были выполнены в виде стилизованных дубовых листьев и перекликались с фамильным гербом Миддлтонов. Стоимость сережек составила 17 тыс. евро.

Кольцо Дианы – то самое, которое принц Уильям преподнес Кэтрин на помолвку, должно было символизировать присутствие принцессы Уэльской на свадьбе. Принц Уильям преподнес Кейт 18-каратный синий сапфир, окруженный белыми бриллиантами во время путешествия в Кению. "Это фамильное украшение отец надел на палец матери в день их помолвки. Я носил его в рюкзаке три недели, прежде чем сделал Кейт предложение. Я волновался, что она откажется, но все прошло великолепно: она сказала да", - вспоминает принц. Напомним, после развода с принцем Чарльзом Диана вернула ему кольцо, и оно хранилось вместе с королевскими драгоценностями.

После гибели Дианы в 1997 году в автокатастрофе ее сыновьям было разрешено выбрать на память о матери что-нибудь из ее вещей. Гарри тогда выбрал помолвочное кольцо Дианы, а Уильям - золотые часы Cartier Tank, подаренные Диане ее отцом. Но, когда пришло время помолвки, братья поменялись вещами, и так кольцо оказалось на пальце у Кейт. Во время церемонии принц Уильям надел на палец супруги обручальное кольцо из валлийского золота, которое она теперь носит вместе с помолвочным.

Королевская свадьба обошлась казне Великобритании в 20 млн фунтов стерлингов (около $35 млн), из которых 5 млн внесли Кэрол и Майкл Миддлтоны. По сравнению со свадьбой принца Чарльза и принцессы Дианы, которая обошлась в $110 млн, свадьбу Кэтрин и Уильяма можно назвать по-королевски скромной.

На королевскую свадьбу были приглашены почти 1900 человек, тысяча из которых - друзья и знакомые Уильяма и Кейт. Также были приглашены 50 членов королевской семьи и 40 иностранных коронованных особ, среди которых были король Виллем-Александр и королева Максима, королева Маргрете II, кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль, принц Фелипе и его супруга Летиция, а также королева Испании София и многие-многие другие.

За девять лет у Кэтрин и Уильяма родилось трое детей: старший сын – принц Джордж (2013), дочь – принцесса Шарлотта (2015) и младший сын – принц Луи (2018).