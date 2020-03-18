Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на обложке глянца

Супруги были запечатлены для обложки журнала Majesty и снялись в фотосете.

Фотосессия королевской пары выйдет в апрельском номере, и снималась она во время недавнего тура герцога и герцогини Кембриджских в Ирландию.

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Один из снимков был сделан в саду президентской четы Ирландии около "Колокола мира", установленного в 2008 году в честь 10-летия Белфастского соглашения или "Соглашения Страстной пятницы", которое положило конец конфликту в Северной Ирландии, передает ТСН. Кембриджам позволили трижды позвонить в этот колокол. На Кэтрин было длинное темно-зеленое двубортное пальто от Catherine Walker и в тон ему подобранный наряд длины миди с принтом от Alessandra Rich. Замшевые туфли-лодочки и зеленый клатч завершали образ.

На обложке журнала герцогиня запечатлена в изумрудном платье, на этот раз от бренда The Vampire's Wife, к которому Кейт подобрала все те же туфли от Emmy London и золотистый маленький клатч. В этом аутфите герцогиня Кембриджская посещала прием в баре "Гравитация" при Музее пива "Гиннесс", организованный британским послом.