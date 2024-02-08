Иван Дорн уже два года не был в Украине.

Украинский музыкант Иван Дорн, которого прозвали "голубем мира" из-за неоднозначной позиции по войне, высказался относительно того, где его застало полномасштабное вторжение и как оно изменило людей.

В интервью YouTube-каналу Esquire Kazakhstan он сказал, что в начале большой войны находился за границей, поэтому ему не пришлось пережить тот ужас, который переживали другие украинцы.

Он уточнил, что благодаря этому он остался менее радикальным и может видеть "хороших русских".

"У большинства моих сограждан этот страх и все эти эмоции повлекли за собой очень серьезные последствия. Они не могут судить с точки зрения понимания и, возможно, видеть более и менее хороших людей. Они не могут себе это позволить, у них радикальная позиция, и я их понимаю отлично. Но при этом мне очень повезло, что я не застал это все", – выдал Дорн.

Он добавил, что в 2022 году согласился принять участие в аполитическом фестивале. По его словам, организаторы сразу попросили его не говорить о войне в Украине.

"Все знают, кто я, что я, и после 24 февраля мы еще раз расставили точки над "i". Я очень счастлив, что мне повезло не застать тот ужас лично, потому что хр*н знает, как бы я сейчас вел себя, как бы рассуждал и что бы во мне изменилось", – отметил Дорн.

Напомним, ранее Иван Дорн заявил о готовности вернуться в Москву и назвал главное условие.

Вас также могут заинтересовать новости: