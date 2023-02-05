Артист, в частности, вспомнил свое скандальное интервью Дудю.

Певец Иван Дорн внезапно извинился перед украинцами. Оказалось, что артист попал в новый скандал. Он записал песню с французскими музыкантами, а ремикс на трек сделал россиянин. Мало того, премьера была запланирована на 24 февраля.

На фоне этого Дорна обвинили в том, что он цинично презентует песню в день, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Артисту пришлось все объяснять, он записал видео с извинениями и выложил его в Instagram.

По словам Дорна, он не знал, что над треком будет работать россиянин. Кроме этого, артист утверждает, что песню они записывали еще в 2021 году, а о дате премьеры его не предупредили. Сейчас Дорн жалуется, что он ничего не утверждал и не может все исправить.

Видео дня

Также Дорн вспомнил свое скандальное интервью. В 2017 году певец рассказал российскому журналисту Юрию Дудю, что считает украинцев и россиян "братьями". Кроме этого, Дорн не смог назвать войну именно войной, события на востоке Украины он назвал "ссорой". Конечно, это очень возмутило украинцев, Дорну напоминают о его опальных заявлениях до сих пор.

"Да, я неидеальный украинец. Вы это знаете. Видимо, со времен, когда я давал интервью у Дудя, и за это я тоже извиняюсь. Недавно пересматривал, просто для того, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо, и если смотреть только на 5-минутную "нарезку", без контекста... Оно звучит достаточно грубо, и это меня тоже научило многому. Теперь извиняюсь", - заявил Дорн и заверил, что его "не так поняли".

По словам артиста, сейчас он якобы признает и осознает свои ошибки. Дорн извинился не только за все это. Он также заявил, что просит прощения за то, что может произойти в будущем.

"Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился этим, где бы я ни выступал... Я люблю свою страну, своих людей, даже тех, кто меня хейтит", - сказал Дорн.

Напомним, недавно Дорн в коллаборации с Essoh представил композицию "Te la passe".

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