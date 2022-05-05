Певец готов приехать в Россию только при одном условии.

Украинский певец Иван Дорн отреагировал на запрет въезда ему в Россию на 50 лет. По словам артиста, в ближайшее время он не собирался лететь в страну-агрессор.

При этом он заявил о готовности посетить Россию, но только при условии, что она станет подконтрольной Украине территорией.

"Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края – заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: "Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить", – сказал Дорн в интервью Факты.ICTV.

Также он отметил, что ждет смерти "фюрера" Владимира Путина. Лично присутствовать на похоронах он не хочет, но обязательно отметит это событие.

Кроме того, Дорн планирует по случаю победы Украины в войне организовать масштабный концерт.

"Праздник нашей победы будет реально классным! Я его очень жду и, надеюсь, он произойдет как можно скорее", – добавил музыкант.

Ранее УНИАН назвал 30 украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

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