В Киеве концерт Басты состоялся в июне, теперь артист засобирался в Одессу.

Российский рэпер-"крымнашист" Баста (Василий Вакуленко) снова собрался в Украину. В этот раз его концерт должен пройти в Одессе.

Читайте такжеРоссийскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в УкраинуДата выступления - 8 августа. Об этом в Instagram сообщает Ibiza Beach Club, где и пройдет мероприятие.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", – анонсирован концерт Басты.

Баста и его позиция по Украине

С 2017 по 2020 годы Баста находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму.

В 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.

25-26 июня в Stereo Plaza в Киеве проходили сольные концерты российского рэпера Василия Вакуленко. Также он ездил выступать в Одессу.

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Автор: Ольга Робейко