Двухлетний Александр упал на асфальт.

Младший сын украинского телеведущего Григория Решетника получил травму. Известно, что дети перед сном вышли на улицу со своими звездными родителями. Двое старших братьев решили поднять младшего на руки, но не удержали.

В итоге маленький Саша упал и получил травму. Мама малыша Кристина Решетник сообщила, что из-за происшествия не смогла посмотреть бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Она также показала окровавленную кофту после падения сына.

К счастью, сейчас с мальчиком все хорошо.

"Сашуня передает всем поздравления с победой. А все остальное заживет", - добавила Кристина.

Отметим, Григорий Решетник вместе с Кристиной Решетник воспитывает троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Самому младшему ребенку всего два года.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, кого зрители увидят в следующей "Холостячке".

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