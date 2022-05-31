Телеведущий, который 12 лет является лицом проекта, признался, что сейчас телешоу на паузе.

Ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник заявил, что из-за войны в Украине развлекательные программы пока что не показывают. Однако очень надеются на то, что скоро Украина победит и можно будет праздновать победу премьерой ранее отснятых шоу. Об этом он рассказал телеканалу СТБ.

Григорий даже предположил, что героями новых проектов могут быть военнослужащие, которые самоотверженно защищали свою страну в военное время.

"У меня вообще желание снять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими – участники будут с терробороны, герои ВСУ. И мы обязательно это реализуем", - сказал Решетник.

Он отметил, что 12-й сезон проекта "Холостяк" уже отснят и готов, однако его не показывают, потому что сейчас не время для развлекательного контента.

"Мы до войны сняли проект "Холостяк" в классическом формате – там нет военных, там девушки борются за сердце красавца-украинца, который переехал в Америку. И сейчас дилемма. Многие пишут: "Запускайте "Холостяк", мы очень ждем. Это даст новый толчок, территорию любви и отдушины". Но многие говорят, что не время для подобных развлекательных шоу", - поделился рассуждениями Гриша.

Отметим, телеведущий еще в апреле намекал на то, что следующей главной героиней проекта может быть модель и певица Дарья Астафьева, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину мужественно пошла помогать армии и беженцам.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник объяснил, почему не покинул страну.

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