Пара отправилась отдыхать за границу.

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая на днях объявила о временном уходе со сцены, улетела с мужем отдыхать за границу в одну из "солнечных стран" и уже успела обгореть, несмотря на затянутое тучами небо.

Несколько роликов с не очень удачного отдыха у моря исполнительница опубликовала в Instagram-сторис. На видео певица предстала без макияжа.

"Доброе утро и вуаля! Я вчера обгорела. Вроде было пасмурно, вроде не было солнышка, вот как сегодня. Думаю: зачем мазать лицо защитой от солнца, зачем одевать шляпу? И, пожалуйста, – вечерочком смотрю на свое личико, а оно хорошо обгоревшее такое, красненькое. Так что, друзья, если вы поехали в солнечные страны на отдых и там пасмурно, все равно мажьте личико защитой, иначе будете как я", – предупредила MARUV.

Кроме того, певица пожаловалась на холодную воду в море и показала пустой пляж.

"А у нас сегодня опять море пенится, на небе солнца нет, но при этом все равно можно обгореть. И вода … какая холодная. Я, конечно, не обещаю, но если я как-то соберусь с мыслями сильно, то, возможно, я искупаюсь. Хотя, видите – желающих нет", – отметила она.

"На пляже сегодня никого. Только мы с Сашей – экстремалы, пришли загорать под тучками, слушать морской прибой и уже скупнулись в бассейне с подогревом. А это, кстати, очень радует. Бассейн с подогревчиком – просто топчик", – добавила MARUV.

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