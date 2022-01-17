По словам певицы, она очень устала за последнее время.

Украинская певица MARUV, которая последнее время часто гастролирует в России, решила немного отдохнуть от сцены.

Звезда почувствовала выгорание, поэтому устроила себе небольшой отпуск. Но уже совсем скоро поклонники вновь увидят любимую певицу на сцене, ведь 8 марта состоится презентация ее нового альбома.

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома", - сказала певица в инста-сториз.

Читайте также36-летняя Даша Астафьева в "хищном" купальнике похвасталась фигуройТакже MARUV добавила, что вдохновение для творчества она берет из жизни - путешествия, приключения, люди, события, искусство.

"Но сейчас я ничего не планирую и ничего не хочу. Я на чиле, на расслабоне", - добавила звезда.

Напомним, ранее эпатажная MARUV без белья едва прикрыла "клубничку".

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