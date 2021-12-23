Исполнительница удивилась, что грабитель избавился от ее дорогой брендовой сумки, а косметику оставил.

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая часто выступает в России, рассказала подробности ограбления в Киеве в прошлом году.

Об этом зашла речь в эфире российского шоу "Контакты", запись которого опубликована на YouTube.

По ее словам, полиция нашла вора, и он компенсировал ей всю сумму за украденные вещи: "Всем Киевом искали, нашли".

"Я оставила сумку в машине с водителем. Вышла в магазин, а водитель решил пойти пописать. Он просто закрыл машину, не спрятав сумку в багажник. И вот его не было пять минут, и меня не было пять минут, и за эти пять минут чувак подошел, разбил стекло и вытащил сумку, – рассказала певица. – А там лежали зарплаты (это было как раз только после Нового года), подарки, деньги, новый iPhone …".

Читайте такжеMARUV показала редкое фото с брутальным мужем: на байке и в пикантной позеПри этом MARUV назвала странным то, что вор решил избавиться от дорогой брендовой сумки, а косметику оставил:

"Сумку, дурак, выкинул. Saint-Laurent. Классную такую, красивую. Выкинул куда-то в пруд. Ну как можно было не заметить, что это дорогая вещь?... Он выкинул дорогущую сумку, а начатые пенку для умывания и крем для рук он не выкинул".

Ранее сообщалось, что в прошлом году в центре Киева из автомобиля MARUV украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

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