Украинский ведущий и актер Руслан Ханумак, который недавно выехал с территории Украны во время войны, рассказал, как ему это удалось.
В частности, 34-летний мужчина, который получил немало хейта в сети, отметил, что все произошло законным образом. По его словам, помогла хроническая болезнь.
"Выпустили" меня официально, потому что законов я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел в ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры, только потому, что не считал нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшный недуг с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком. У нас в семье это от деда по маме", - написал Руслан в своем Instagram и показал, что обновил свои данные в приложении.
Также Руслан ответил на упреки, что якобы ему помогали с выездом депутаты или президент.
"Кому надо сказать "спасибо" за выезд - то это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду", - написал Ханумак на русском языке.
Реакция подписчиков
Однако оправдания актера получили новую порцию критики в сети.
- "Только уехал - сразу на язык оккупанта перешел"
- "Стыд!"
- "Это ложь! С астмой никто не дает отсрочку"
- "Ничего серьезнее не мог придумать?"
- "Прикрываться детьми всегда удобно. Можно же служить в тыловых частях".
К слову, несколько дней назад Руслан опубликовал видео из США, куда приехал к своему 6-летнему сыну Артуру. Мальчик с экс-супругой Ханумака - Алиной Шаманской - сейчас живет в Лос-Анджелесе.
Напомним, ранее Потап поехал на отдых во Францию и нарвался на очередной хейт.