Мужчину снова захейтили.

Украинский ведущий и актер Руслан Ханумак, который недавно выехал с территории Украны во время войны, рассказал, как ему это удалось.

В частности, 34-летний мужчина, который получил немало хейта в сети, отметил, что все произошло законным образом. По его словам, помогла хроническая болезнь.

"Выпустили" меня официально, потому что законов я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел в ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры, только потому, что не считал нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшный недуг с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком. У нас в семье это от деда по маме", - написал Руслан в своем Instagram и показал, что обновил свои данные в приложении.

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Также Руслан ответил на упреки, что якобы ему помогали с выездом депутаты или президент.

"Кому надо сказать "спасибо" за выезд - то это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду", - написал Ханумак на русском языке.

Реакция подписчиков

Однако оправдания актера получили новую порцию критики в сети.

"Только уехал - сразу на язык оккупанта перешел"

"Стыд!"

"Это ложь! С астмой никто не дает отсрочку"

"Ничего серьезнее не мог придумать?"

"Прикрываться детьми всегда удобно. Можно же служить в тыловых частях".

К слову, несколько дней назад Руслан опубликовал видео из США, куда приехал к своему 6-летнему сыну Артуру. Мальчик с экс-супругой Ханумака - Алиной Шаманской - сейчас живет в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее Потап поехал на отдых во Францию и нарвался на очередной хейт.

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