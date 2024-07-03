Потап укатил на отдых во Францию: 'Воевать не хочет, зато шляется по за границам'

Потап редко бывает в Украине.

Рэпер и продюсер Потап в очередной раз столкнулся с критикой в свой адрес в социальных сетях. Так, он поделился с поклонниками фотографией из Франции. Он побывал возле Эйфелевой башни и рассказал о своих впечатлениях.

"Мир моды, музыка и кинотур, и все сходятся в центре. Сейчас я нахожусь в центре грамофонного программного обеспечения, где находится плата. Эйфелевая башня напоминает мне центр проигрывателя с виниловой пластинкой. Мир моды, музыки и кино крутится, и все стремится от периферии к центру", - написал артист на своей странице в Instagram.

Однако фолловеры не оценили хвастовство Потапа и захейтили его. Они в который раз указали артисту на то, что сейчас многие мужчины защищают Украину на фронте с оружием в руках, а он в это время путешествует и наслаждается жизнью.

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Что пишут пользователи сети

"Воевать он не хочет, поэтому шляется по "за границам"! Такие у нас звезды – грустно смотреть, что мы выросли на их песнях. Вот этот мужчина представляет нашу страну, лицо "современной эстрады""

"Классно быть свободным человеком"

"Понятно, что этот человек будет возле Эйфелевой башки, а не в штурмовой бригаде"

Напомним, ранее Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом.

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