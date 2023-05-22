Татьяна Васильева, которая снималась в сериале "Закрытая школа", вспомнила о последней встрече с Максимом Галкиным.

Российская актриса Татьяна Васильева, которая поддерживает кровожадную войну, развязанную Кремлем, в своем недавнем интервью вспомнила последнюю встречу с Максимом Галкиным. Звезда призналась, что незадолго до начала полномасштабной войны Максим вел программу, приуроченную к ее дню рождения. Тогда, по словам Татьяны, он был не очень общительным и взволнованным. На следующий день он якобы покинул РФ.

Из-за этого Васильева назвала его "сволочью". Путинистка заявила, что Максим Галкин и Алла Пугачева больше не смогут вернуться в Россию, потому что публика их не примет.

На данные высказывания Татьяны Васильевой уже отреагировал Максим Галкин. У себя в Instagram-блоге он сделал пост, к которому прикрепил фрагмент того самого интервью.

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"Вот из такой мелкой лжи соткана вся большая ложь нынешних "патриотических" спикеров… Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок - это ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля 2022 я снял ещё целый пул программ "Лучше всех!". Я уехал 26 февраля по работе в Лондон. И уже оттуда принял решение уехать 28 февраля в Израиль. Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Видимо для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду… Единственное, что может объяснить происходящее - это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у нее в принципе плохо. Бог вам судья, набожные вы мои!" - написал муж Аллы Пугачевой.

Напомним, россиянка Васильева раскритиковала звезду "Сватов" за поддержку Украины.

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