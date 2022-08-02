Касается ее заявление репертуара всех украинских звезд, но особенно были выделены песни Верки Сердючки и Софии Ротару.

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина призвала своих соотечественников писать доносы на тех, кто слушает песни украинских исполнителей. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Натолкнуло ее на такое заявление то, что недавно "неравнодушные россияне" пожаловались ей на ситуацию в Москве: в июле на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Сердючки и Ротару. Шукшина считает, что данное заявление - хорошая "защита на культурном фронте".

"В условиях военного времени предлагаю обращаться в федеральную службу безопасности", - подчеркнула Шукшина и поблагодарила "неравнодушных" за бдительность и "гражданскую позицию".

Напомним, россияне нашли способ обойти санкции и будут нелегально показывать зарубежные фильмы. Они создали так называемый "кинопродукт" - объединили российский фильм и голливудский.

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