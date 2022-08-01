Российские киносети "Синема парк" и "Формула кино" будут транслировать так называемые "кинопродукты" - российские фильмы вместе с голливудскими. Так креативно они решили обойти санкции, которые запрещают показывать фильмы иностранного производства, пишет "Медуза".
Так, с 1 августа выйдет российский мультфильм "Кощей. Начало" вместе с голливудским "Миньоны: Грювитация". Цена сеанса будет определяться в зависимости от того, в каком городе расположен кинотеатр и во сколько транслируют этот "кинопродкут". Предполагается, что на одном зрителе заработают от 168 до 670 рублей (от 99 до 450 гривень).
Где именно киносеть возьмет копию "Миньонов" - не сообщается. Однако ранее В РФ кинотеатры начали показывать фильмы, скачанные с торрентов. Не исключено, что они продолжат заниматься пиратством.
Напомним, Netflix начинает сотрудничество с Украиной, украинским кинематографистам предоставят гранты.
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