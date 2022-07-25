Украинские артисты своим творчеством поднимают боевой дух военных и гражданских.

За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибло очень много мирных людей. Но мир и украинцы знают - победа точно будет за нами. Украинские артисты стараются поддерживать боевой дух, выпуская новые композиции. УНИАН собрал те, которые точно стоит добавить в плейлист, если вы еще не сделали этого.

Леся Никитюк - "Блакитні очі"

Эту лирическую песню звезда посвятила погибшему на войне другу. Поклонники в комментариях утверждают - это трогательной композицией Леся дотронулась до их души.

Маша Кондратенко - "Ванька-встанька"

Звезда сериала "Школа" буквально "разорвала" тренды, а припев ее новой композиции стал одним из самых популярных в TikTok. Эта комическая песня с привкусом сатиры и сарказма, была написана, по словам самой звезды, для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев.

"Ванька-встанька - название традиционной русской игрушки, что в контексте песни характеризует оккупанта, лучшая судьба для которого на украинской земле - найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ", - прокомментировала Кондратенко.

TAYANNA - "Горы"

Композиция и видеоработа пронизаны мотивами уникальной украинской идентичности.

"Если вам тревожно, тяжело, плохо: сядьте, закройте глаза и почувствуйте свежесть гор. Вспомните, как вы любили, обнимали близкого вам человека – там, на лужайках наших Карпат, и слушали шум быстрых рек", - говорит TAYANNA о своей новой песне.

Wellboy - "Ворогів на ножі"

Wellboy, который недавно отказался от сотрудничества со своим продюсером Юрием Бардашем из-за его пророссийской позиции, представил публике ритмичную песню о наболевшем. Она поднимает боевой дух слушателей своим мотивом и подчеркивает - враги точно окажутся на ножах.

Анна Тринчер и MBreeze - "Ти робив мені каву"

Еще одна звезда сериала "Школа", которая в этом месяце покоряет музыкальные тренды. Ее песня - нежная и вселяющая веру в то, что любовь превыше всего.

"Эта работа была создана и рождена от души. И мы очень надеемся, что она займет почетное место в ваших сердцах, мыслях и наушниках. Давайте поднимать украинский музыкальный фронт", - написала Анна в описании к клипу на YouTube.

Напомним, россияне украли украинскую песню Софии Ротару "Одна калина".

Также УНИАН писал, что украинец в Spotify создал плейлист с тайным посланием к миру.

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