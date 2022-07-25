За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибло очень много мирных людей. Но мир и украинцы знают - победа точно будет за нами. Украинские артисты стараются поддерживать боевой дух, выпуская новые композиции. УНИАН собрал те, которые точно стоит добавить в плейлист, если вы еще не сделали этого.
- Леся Никитюк - "Блакитні очі"
- Маша Кондратенко - "Ванька-встанька"
- TAYANNA - "Горы"
- Wellboy - "Ворогів на ножі"
- Анна Тринчер и MBreeze - "Ти робив мені каву"
Леся Никитюк - "Блакитні очі"
Эту лирическую песню звезда посвятила погибшему на войне другу. Поклонники в комментариях утверждают - это трогательной композицией Леся дотронулась до их души.
Маша Кондратенко - "Ванька-встанька"
Звезда сериала "Школа" буквально "разорвала" тренды, а припев ее новой композиции стал одним из самых популярных в TikTok. Эта комическая песня с привкусом сатиры и сарказма, была написана, по словам самой звезды, для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев.
"Ванька-встанька - название традиционной русской игрушки, что в контексте песни характеризует оккупанта, лучшая судьба для которого на украинской земле - найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ", - прокомментировала Кондратенко.
TAYANNA - "Горы"
Композиция и видеоработа пронизаны мотивами уникальной украинской идентичности.
"Если вам тревожно, тяжело, плохо: сядьте, закройте глаза и почувствуйте свежесть гор. Вспомните, как вы любили, обнимали близкого вам человека – там, на лужайках наших Карпат, и слушали шум быстрых рек", - говорит TAYANNA о своей новой песне.
Wellboy - "Ворогів на ножі"
Wellboy, который недавно отказался от сотрудничества со своим продюсером Юрием Бардашем из-за его пророссийской позиции, представил публике ритмичную песню о наболевшем. Она поднимает боевой дух слушателей своим мотивом и подчеркивает - враги точно окажутся на ножах.
Анна Тринчер и MBreeze - "Ти робив мені каву"
Еще одна звезда сериала "Школа", которая в этом месяце покоряет музыкальные тренды. Ее песня - нежная и вселяющая веру в то, что любовь превыше всего.
"Эта работа была создана и рождена от души. И мы очень надеемся, что она займет почетное место в ваших сердцах, мыслях и наушниках. Давайте поднимать украинский музыкальный фронт", - написала Анна в описании к клипу на YouTube.
Напомним, россияне украли украинскую песню Софии Ротару "Одна калина".
Также УНИАН писал, что украинец в Spotify создал плейлист с тайным посланием к миру.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Jerry Heil и alyona alyona заинтриговали коллаборацией с европейским артистом (видео)
- Легендарная группа Scorpions подняла флаг Украины на своем концерте (видео)
- Названа первая страна, которая выбрала своего представителя на Евровидение 2023
- "Повертайся живим лиш": Анна Тринчер довела до слез песней о любви и войне