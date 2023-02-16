Она заявила, что украинская дирекция настраивала Апанасенко против нее.

Представительница России на конкурсе "Мисс Вселенная" Анна Линникова дала очередное интервью, в котором облила грязью конкурентку из Украины Викторию Апанасенко.

На YouTube-канале "Алена, блин" она сказала, что дирекция Украины якобы настраивала Викторию Апанасенко против нее, в то время, как ее директор наоборот говорила, чтобы она была дружелюбной со всеми.

Также она рассказала, что представители Украины на конкурсе хотели облить ее платье зеленкой, но они этого так и не сделали. По словам Линниковой, Апанасенко стоит обратиться к психотерапевту, чтобы избавиться от злобы.

Кроме того, продолжила Линникова, Апанасенко отказалась с ней общаться и 14 дней пребывания в США просто игнорировала ее. Позиция Апанасенко вполне понятна - Россия напала на Украину. И пока страна-агрессор бомбит украинские города и убивает мирное населения, россиянка выходит на сцену самого престижного конкурса красоты в красном платье, напоминающем кровь убитых украинцев.

Россиянка оскандалилась поведением на "Мисс Вселенной"

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, что Анна Линникова вела себя на конкурсе отвратительно. По ее словам, россиянка пыталась строить из себя жертву, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото.

Также во время дефиле в купальниках Линникова показала средний палец, после чего с ухмылкой покинула сцену.

Вас также могут заинтересовать новости: