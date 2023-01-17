Несмотря на многочисленные возмущения, Анну Линникову из РФ все же допустили к участию в престижном конкурсе красоты.

15 января в Новом Орлеане (США) состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Несмотря на все зверства страны-террориста, их представительница Анна Линникова все приняла участие в отборе.

На видео попал момент первого дефиле участниц, где каждая из них выходила на сцену в купальнике и в накидке. Россиянка появилась в розовом купальнике и накидке молочного цвета. Во время позирования она показала средний палец, после чего с ухмылкой покинула сцену.

"Мисс Вселенная 2022": интересное о конкурсе

Украину на мероприятии представила 28-летняя модель Виктория Апанасенко. Во время дефиле в национальных костюмах она продемонстрировала уникальный образ "Воин света", созданный украинским дизайнером Лесей Патокой.

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"В это нелегкое для нашей Родины время мы долго думали: каким должен быть образ, символизирующий нашу страну? Какой "месседж" он должен нести по всему миру? О чем рассказать его детали? Мы даже провели голосование среди общественности за то, какой они хотят метафорически видеть нашу страну: воссоздать трагизм украинского настоящего или показать Украину в светлом образе, который продемонстрирует украинский дух и силу нашего народа. Большинство проголосовало за вторую версию. При создании образа использовалось личное видение Виктории и ее собственная идея", - прокомментировала президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Хоть Апанасенко и не удалось победить, она забрала одну из главных наград.

Напомним, стало известно, как россиянка вела себя на "Мисс Вселенная".

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