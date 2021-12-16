Опекуном певца может стать его супруга.

Родственники известного российского певца Григория Лепса рассматривают вариант через суд признать певца недееспособным, назначить ему опекуна и отправить на принудительное лечение. Опекуном музыканта может стать его супруга, которая недавно подала на развод.

Об этом пишет Teleprogramma со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина

По его словам, близким музыканта важно, чтобы за его состоянием наблюдали специалисты.

"Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах", – отметил адвокат.

Читайте такжеГригорий Лепс перенес две операции на голосовых связкахОн предположил, что в неадекватном состоянии певец может, например, переписать на чужого человека свое имущество.

Напомним, на днях стало известно, что Григорий Лепс отменил концерт из-за ухудшения состояния здоровья. На следующий день певца госпитализировали в Москве. Ему потребовалась помощь психиатра.

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Автор: Катерина Шварц