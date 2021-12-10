Первое судебное заседание состоится уже 20 декабря.

Жена российского певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. В браке с музыкантом они прожили 20 лет, супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

Читайте также"Бог рассудит": певица Наталка Карпа после рождения дочери заговорила о разводе с мужемО том, что союз Шаплыковой и Лепсверидзе (настоящая фамилия певца, - ред.) дал трещину сообщает издание StarHit со ссылкой на судебные документы.

Первое заседание по делу, согласно данным сайта Мосгорсуда, состоится 20 декабря.

О причинах предстоящего развода Лепса с женой пока ничего не известно, а для фанатов артиста новость стала полной неожиданностью. Несмотря на уже всплывшую в сети информацию о разводе супруги никак не комментируют ее в соцсетях.

Судя по Instagram-странице Анны, она в данный момент находится на отдыхе. 59-летний музыкант также не спешит объяснять причины развода поклонникам.

Напомним, экс-жена Дзидзьо намекнула на их возможное воссоединение. Славия считает, что их отношения с экс-мужем стали нежнее, чем были в последние годы совместной жизни. Поэтому она не исключает, что они снова могут сойтись.

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Автор: Екатерина Малюга