Они призвали не обсуждать последние дни артистки со СМИ.

Дочь покойной украинской певицы Нины Матвиенко - Антонина - обратилась ко всем СМИ с просьбой. Она призвала не публиковать информацию о последних днях жизни своей мамы.

По ее словам, мама хотела, чтобы ее запомнили такой, какой она была всю жизнь - доброй, светлой, искренней, благодарной.

"Пожалуйста, если вы будете брать комментарии у публичных людей во время церемонии и в другое время (через день, месяц, год…) – просьба не спрашивать и не публиковать личные детали последних дней Нины Матвиенко. Она не хотела, чтобы об этом все знали. Уважайте, пожалуйста, желание Нины Матвиенко", - призвали родные артистки.

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Смерть Нины Матвиенко - что известно

Нина Матвиенко умерла 8 октября. Причина смерти не разглашается, однако коллеги артистки рассказали, что у нее были проблемы со здоровьем. Она даже лежала в больнице, но почти никого к себе не подпускала, потому что не хотела, чтобы ее видели слабой.

11 октября Нину Митрофановну провели в последний путь. Возле филармонии, где проходило прощание, образовалась очередь. Киевляне пришли отдать дань уважения артистке с цветами. Также там присутствовали знаменитости - Павел Зибров, Дима Монатик с женой, Фагот, Дима Дикусар и другие.

Похоронили Матвиенко на Зверинецком кладбище.

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