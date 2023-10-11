Павел Зибров и вовсе сказал, что она обладала магическими навыками.

На прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко пришли многие знаменитости - Дима Монатик, Фагот, Олег Скрипка, Павел Зибров, Дмитрий Дикусар, Алексей Суханов и многие другие.

С некоторыми из них удалось пообщаться. Они вспомнили, какой была Нина Митрофановна.

Дима Монатик: "Она давала много советов"

"Она была такой, какой вы ее видели. Очень искренняя, честная, иногда, как она сама говорила, очень прямолинейная. Я благодарен судьбе за то, что познакомился с такой личностью, за то, что нам удалось вместе поработать. Она давала много советов и рассказывала много интересного. Легенда Нина Митрофановна точно будет жить вечность", - сказал Монатик.

Олег Скрипка: "Мой выбор стать украинцем и украинским певцом - заслуга Матвиенко"

Олег Скрипка рассказал, что впервые услышал голос Нины Матвиенко, когда жил в России. Она настолько его впечатлила, что он решил стать украинским певцом.

"Я не так давно виделся с Ниной Митрофановной, мы работали над проектом "Мавка". Так сложилось, что я жил в России, и впервые украинскую песню услышал из уст Нины Митрофановны. Мой выбор стать украинцем и украинским певцом - заслуга Матвиенко, потому что то, что мы слышали тогда, это было лучшее на советсткой эстраде. Весь свой век она была сцене и освещала ее своей душой", - говорит Скрипка.

Фагот: "Она хотела, чтобы люди не плакали"

Фагот говорит, что чтобы не происходило на душе у Нины Матвиенко, она всегда старалась улыбаться.

"Я ее прекрасно запомнил, потому что не очень часто люди с такой мощью идут на контакт. С ней было очень легко. Она была очень открытой, серьезной, иногда безапелляционной. Но у нее всегда был намек на улыбку. Она сама хотела, чтобы люди не плакали", - отметил Фагот.

Павел Зибров: "В начале знакомства она была для меня врачом и гадалкой"

Зибров с теплом вспоминает Нину Митрофановну. Он говорит, что их знакомство было достаточно необычным, но именно она вылечила его от недуга буквально за считанные минуты.

"Мы познакомились, когда мне было 26 лет. Тогда я начинал свою творческую вокальную деятельность. Мы жили в одном доме. Как-то я вышел в аптеку, потому что очень плохо себя чувствовал, не мог сбить температуру, и мы встретились с ней в подъезде. Она говорит: "Что ты?", а я отвечаю, что плохо. Она сказала, что вылечит меня народными средствами. Через минут 10 она пришла, принесла настойки, сделала мне марлевый компресс на лоб, зажгла свечку, прочитала молитву, а потом колыбельную. Я выпил настойку на травах и уснул. На утро у меня была температура 36,6. Так что в начале нашего знакомства она была для меня как врач и гадалка. А потом мы ездили с ней по всему СССР", - сказал Зибров.

Он добавил, что Матвиенко была очень простой и неприхотливой. У нее не было огромных райдеров, потому что она верила в людей и знала, что украинских артистов везде хорошо примут.

"Она всегда говорила: "Нас и так вкусно накормят, напоят и еще с собой дадут. Что такое райдер? Мне неудобно об этом говорить". Она была скромной, ничего не требовала. Когда спрашивают, что такое Украина и как она звучит? То я скажу, что Украина звучит голосом Нины Матвиенко. Иностранцы может и не понимают, о чем она поет, но они знают, что это голос Украины. Она однозначно неповторима в своем полете. Ее голос летит как дикие гуси над страной. Про болезнь я не знал, она никогда этого не показывала. Недавно у нас был концерт. Она с нами пила чай, ела бутерброды, выходила на бис, улыбалась. Четыре месяца назад я не мог поверить, что она больна", - сказал Зибров в комментарии УНИАН.

Напомним, Тоня Матвиенко не сдержала эмоций на похоронах мамы.

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