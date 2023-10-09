Как оказалось, недавно артистка перенесла несколько операций.

Вчера, 8 октября, стало известно о смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. Она умерла в возрасте 75 лет за несколько дней до своего дня рождения.

Дочь артистки Тоня Матвиенко только сообщила о смерти матери, однако причину раскрывать не стала. А вот звездные подруги знаменитости все же намекнули, почему Нина Митрофановна ушла из жизни так рано.

Певица Анжела Рудницкая в комментарии "Обозревателю" сказала, что последнее время Матвиенко боролась с недугом. Они об этом узнали совсем недавно, потому что Матвиенко пыталась скрыть свою болезнь. Даже когда Матвиенко попала в больницу, подруги не смогли ее навестить, так как артистка не хотела, чтобы ее видели слабой.

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"Она столько всего пережила и выстояла… Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я хотела приехать в больницу, но Тоня сказала, что мама не хочет, чтобы ее видели такой", – поделилась Рудницкая.

А вот народная артистка Украины Валентина Ковальская рассказала, что Матвиенко недавно пережила две операции - на почках и поджелудочной.

Кроме того, после операций артистка выслала подругам фото, на котором предстала с короткими волосами. Они поинтересовались, что стало причиной для таких перемен. Однако Матвиенко заверила их, что все хорошо, просто ей надоели длинные волосы.

Ранее УНИАН сообщал, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко.

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