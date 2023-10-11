Сегодня, 11 октября, в последний путь провожают народную артистку Украины Нину Матвиенко. Корреспондент УНИАН Дмитрий Ключко сообщил, что попрощаться с легендой пришло очень много людей.
По его словам, под Национальной филармонией Украины, где и проходит церемония прощания, образовалась очередь. Украинцы пришли проститься с любимой артисткой с цветами.
Известно, что Нину Митрофановну привезли в белом гробу. Похоронят ее на Зверинецком кладбище.
Также на церемонии прощания присутствует семья артистки. Ее дочь Тоня Матвиенко появилась в филармонии "без лица". Певица очень тяжело переживает смерть матери.
Кроме того, на снимке, предоставленном корреспондентом УНИАН, можно заметить мэра Киева Виталия Кличко.
Смерть Нины Матвиенко - что известно
Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Точная причина смерти неизвестна, однако ее коллеги намекнули, что ей не удалось побороть болезнь. Какое-то время артистка даже лежала в больнице, однако навестить ее им не удалось, так как она не хотела, чтобы ее видели слабой.
Также на смерть Нины Митрофановны отреагировала София Ротару. В инста-сториз она опубликовала черно-белую фотографию великой певицы и написала: "Светлая память".