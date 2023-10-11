С артисткой прощаются в помещении филармонии.

Сегодня, 11 октября, в последний путь провожают народную артистку Украины Нину Матвиенко. Корреспондент УНИАН Дмитрий Ключко сообщил, что попрощаться с легендой пришло очень много людей.

По его словам, под Национальной филармонией Украины, где и проходит церемония прощания, образовалась очередь. Украинцы пришли проститься с любимой артисткой с цветами.

Известно, что Нину Митрофановну привезли в белом гробу. Похоронят ее на Зверинецком кладбище.

Также на церемонии прощания присутствует семья артистки. Ее дочь Тоня Матвиенко появилась в филармонии "без лица". Певица очень тяжело переживает смерть матери.

Кроме того, на снимке, предоставленном корреспондентом УНИАН, можно заметить мэра Киева Виталия Кличко.

Смерть Нины Матвиенко - что известно

Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Точная причина смерти неизвестна, однако ее коллеги намекнули, что ей не удалось побороть болезнь. Какое-то время артистка даже лежала в больнице, однако навестить ее им не удалось, так как она не хотела, чтобы ее видели слабой.

Также на смерть Нины Митрофановны отреагировала София Ротару. В инста-сториз она опубликовала черно-белую фотографию великой певицы и написала: "Светлая память".

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