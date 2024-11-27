Американский режиссер Джим Абрахамс, который известен благодаря фильмам "Голый пистолет" и "Совершенно секретно!", ушел из жизни. Мужчине было 80 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Его смерть подтвердил сын Джозеф. По словам мужчины, отец умер вчера, 26 ноября, в своем доме в Санта-Монике по естественным причинам.

У режиссера остались жена Нэнси и трое общих детей: сыновья Джозеф и Чарли, а также дочь Джейми.

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Что известно о Джиме Абрахамсе

Джим получил известность как автор пародий на известные голливудские фильмы. Также вместе с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами они создали скетч-фильм "Кентукская киносолянка", который стал успешной основой для ленты Джона Лэндиса "Зверинец". А в 1980 году на экраны вышла его комедийная кинолента "Аэроплан". Она собрала 83,5 миллиона долларов, хотя бюджет ленты составлял всего 3,5 миллиона.

Позже зрители увидели "Полицейский отдел" Абрахамса, который понравился кинокритикам и был номинирован на премию "Эмми". Затем были еще известные фильмы "Совершенно секретно!", "Голый пистолет" и многие другие.

По словам знакомых режиссера, он обладал необычайным чувством юмора, что и помогало создавать успешные комедийные проекты.

Напомним, ранее в возрасте 53 лет ушел из жизни известный режиссер-документалист Морган Сперлок.

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