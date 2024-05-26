Брат звезды сообщил причину смерти.

В четверг, 23 мая, умер знаменитый режиссер-документалист Морган Сперлок. Номинант на премию "Оскар" ушел из жизни из-за рака, а до этого из-за этой болезни умер режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен.

Как пишет Associated Press, печальное известие сообщил брат документалиста Крейг. Он написал о Сперлоке, как о творческом гении и талантливом художнике.

"Это был печальный день, когда мы прощались с моим братом Морганом. Морган так много дал через свое искусство, идеи и щедрость. Мир потерял настоящего творческого гения и особенного человека. Я очень горжусь тем, что работал вместе с ним", - поделился Крейг Сперлок.

Видео дня

Чем известен Сперлок

Режиссер прославился благодаря своему новаторскому фильму "Двойная порция", который он презентовал в 2004 году. Картина даже была номинирована на премию "Оскар". В ленте рассказывается о вредных привычках людей и их психологических последствиях.

Сперлок провел эксперимент и в течение месяца питался только фаст-фудом из McDonald's. Тогда документалист набрал 11 килограммов и заметил значительный скачок холестерина в своем организме. За время проката фильм собрал более 22 миллионов долларов при начальном бюджете в 65 тысяч долларов.

В 2017 году режиссер представил вторую часть ленты "Двойная порция: Святой цыпленок". Он снова показал фаст-фуд индустрию в мире и свой взгляд на нее. Морган пытался привлечь внимание зрителей, что под видом якобы здоровой пищи, они на самом деле травят себя.

Кроме того, Сперлок также снимал документальные фильмы о популярной группе One Direction и о фестивале Comic-Con.

Напомним, ранее умер легендарный продюсер Nirvana и Тһе Pixies Стив Альбини.

Вас также могут заинтересовать новости: