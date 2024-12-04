Интервьюерка ответила также, готова ли она усыновить ребенка.

Известный украинский интервьюер и журналистка Рамина Эсхакзай высказалась относительно будущего пополнения в их отношениях с военным. Блогерша призналась, что не хочет иметь детей и ответила почему.

Звезда сети уже несколько месяцев находится в отношениях с украинским защитником, которого тщательно скрывает от поклонников. Подписчики Рамины поинтересовались у нее, готова ли она стать мамой, на что блогерша ответила в своем Instagram, что никогда не мечтала быть в этом статусе. По ее словам, еще с подросткового возраста она была убеждена, что не будет рожать, но не исключает, что с годами эта позиция может измениться. Эсхакзай также ответила, готова ли усыновить мальчика или девочку из детдома:

Возможно, когда-то я захочу иметь собственного ребенка, но пока с 16 лет мое видение не изменилось. Я или вообще не буду иметь своих биологических детей, или что-то изменится. Сейчас мысль такая: когда-то я усыновлю ребенка.

Журналистка прокомментировала, как к ее позиции относится бойфренд. Рамина говорит, что у любимого такие же взгляды на жизнь, поэтому он разделяет ее мнение и пока также не готов к пополнению в их будущей семье. В дополнение, интервьюерка указала, что она всегда обсуждает эту тему еще в начале романа с мужчинами, чтобы они понимали, что она не планирует рожать.

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"В начале каждых отношений я задаю фундаментальные вопросы, которые влияют на дальнейший выбор партнера. Если человек хочет большую семью и детей, мы не сможем быть вместе, потому что я никогда не мечтала о большой семье и детях. Мой партнер совпадает со мной во взглядах. Рожать для кого-то я не буду. У меня свое видение жизни. Если захочу иметь ребенка и буду готова к этой ответственности - конечно. Но это должно быть мое желание, а не потому, что партнер очень попросил", - написала блогерша.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай впервые рассказала, как начались ее отношения с бойфрендом-военным. Журналистка призналась, что инициатором в начале их романа выступала она.

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