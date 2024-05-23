Беглец высказался о Зеленском.

Скандальный продюсер и музыкант Юрий Бардаш, которому СБУ выдвинула подозрение за подрывную деятельность в пользу России, прокомментировал такое решение спецслужбы. Беглец, который поддержал полномасштабное вторжение в Украину, также вспомнил о Владимире Зеленском и раскритиковал его.

Одиозный продюсер опубликовал в своем Telegram пост с угрозами. Кроме того, он по мотивам российской пропаганды написал об украинском президенте, как о "нелегитимном пустом месте".

По словам Бардаша, он гордится тем, что СБУ признала его пропагандистом. Он назвал это "большой наградой".

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"Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну разве не цирк? Зеленский сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, разве что пи****сом, но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим вести себя. Вы, Владимир Александрович, теперь даже не клоун и не собака, вы - пустое место без пяти минут как. А пока ваши пять минут не истекли, вы - тень от уже как скоро пустого места", - написал путинист.

Бардаш пригрозил украинцам и заверил, что якобы "доберется до всех".

"В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня", - сообщил предатель.

Что известно о Бардаше

Ранее беглец был успешным украинским продюсером, который развивал группы Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". Однако позже он заявил о своем желании, чтобы Россия оккупировала всю Украину. В дополнение, предатель сообщил, что планирует получить паспорт страны-агрессора, а в Украину вернется, если Киев будет российским.

В конце 2023 года музыкант рассказал, что официально стал гражданином РФ. Тогда он похвастался новым паспортом на фоне фотографии российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее путинист Юрий Бардаш цинично высказался об украинском паспорте.

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