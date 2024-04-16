Он добавил, что не видит смысла с ним что-то делать.

Украинский продюсер-предатель Юрий Бардаш, который поддерживает кровавую политику диктатора и даже получил гражданство РФ, цинично высказался относительно своего украинского паспорта.

Путинист отметил, что документ гражданина Украины для него неважен. И сказал очередной бред об украинцах, которые якобы "живут в заложниках".

"О каком украинском паспорте может идти речь? Мы столько от этой украинизации пережили - люди, которые жили все это время в Украине и продолжают там жить еще. В заложниках, правда, но тем не менее. Украинский паспорт, возможно, дорог людям, которые рисуют себе трезубцы, татуировки бьют", - сказал предатель в интервью для росСМИ.

Однако добавил, что пока ничего не собирается делать с украинским паспортом, ведь, якобы "уважает свою историю".

"Я не плюю в историю, поэтому он у меня просто лежит. Выбросить или сжечь его у всех на глазах - не вижу в этом никакого смысла. Этот украинский паспорт такой же ненужный, как и Украина. Я нахожусь в России и вижу, что такое движение государства вверх и вперед по развитию", - добавил предатель.

Позиция Юрия Бардаша относительно войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения Бардаш, который был продюсером группы "Грибы", заявил, что считает себя русским человеком и сбежал в страну-агрессора. Затем он заявлял, что Россия якобы "освободит" украинцев, а вся Европа исчезнет с карты. В январе 2024 года предатель получил позорный паспорт РФ.

Напомним, ранее скандальный украинский продюсер заявил, что вернется в Украину только после оккупации Киева.

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