Шоу в честь юбилея артиста не обошлось без скандала.

Российский артист Филипп Киркоров оскандалился во время своего концерта в честь 55-летия. Во время выступления он залез на конструкцию в виде креста во время исполнения песни "Мария Магдалена". В РФ такой поступок возмутил верующих фанатов. Один из священнослужителей обратился в Генпрокуратуру, пишут росСМИ.

Недовольный таким поступком Киркорова, верующий назвал артиста "человеком-павлином, живущим в мире гламура и оторванным от реальности". Теперь Киркорова пригласят на допрос в Генпрокуратуру.

Один из российских адвокатов заявил, что против Киркорова могут открыть дело по ч.2 ст. 5.26 КоАП "Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания". Наказание по этой статье - штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Напомним, Королева оторвалась на юбилее Киркорова, пока в Украине идет война.

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