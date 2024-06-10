Певец не хочет обеспечивать дочь и сына.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который выгнал дочь и сына из РФ, заявил, что не планирует обеспечивать своих детей Аллу-Викторию и Мартина.

Как пишут российские СМИ, артист, который поддерживает кровавую политику Кремля, тратится на одежду детей, однако он не сильно балует наследников подарками.

"Я стараюсь их окружить теплом, заботой, но я не балую. У нас все достаточно строго с этим. Нет такого "кнут и пряник". Нет повода для этого", - указал Киркоров.

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Более того, фанат российского диктатора Путина говорит, что не планирует, чтобы Алла-Виктория и Мартин жили всю жизнь за его деньги. В будущем он хочет лишь частично им помогать. Филипп убежден, что дети должны устроить свою жизнь самостоятельно.

"Сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу", - добавил путинист.

К слову, дочь и сына Киркорову родила суррогатная мать. Девочку он назвал двойным именем в честь Аллы Пугачевой и своей мамы.

Что известно о Киркорове и его позиции относительно войны

Известный певец, который был награжден званием Народного артиста России. Такое же звание предатель получил и в Украине, однако в 2023 году он был лишен его из-за поддержки вторжения России в Украину.

Карьера Киркорова постоянно сопровождалась различными скандалами. В частности, один из последних связан с его участием в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года. Тогда она вызвала волну "отмены" в стране-агрессорке, под которую попал и Филипп. После этого певец публично просил прощения у Кремля.

Еще в 2015 году россиянин был внесен в базу Миротворец за сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым. В 2021 году его признали таким, что создает угрозу нацбезопасности Украины. С 2023 года певец находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Он активно поддерживает путинский режим и выступает в Крыму во время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее россияне решили проучить Филиппа Киркорова. Ему до сих пор не могут простить участие в "голой вечеринке".

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