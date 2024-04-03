Ему до сих пор не могут простить участие в "голой вечеринке".

Недавно была информация, что российского певца-путиниста Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста РФ. Но сейчас дело пошло вперед и документ уже передали на подписание диктатору.

Это произошло по инициативе руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-агрессоре Виталия Бородина, который считает, что Киркоров не уважает россиян, а его поступки не соответствуют высокому званию "Народный артист Российской Федерации". Его поддержали и другие россияне.

"По Киркорову все готово. Сегодня отправляем на имя президента нашу петицию. Она набрала около 100 тысяч подписей за лишение звания народного артиста России. Как обещал, мы это сделали. Спасибо всем, кто принимал участие. Это кропотливый труд. Надеюсь, его не обесценят и голоса граждан будут учтены и услышаны", - написал Бородин в своем Telegram-канале.

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Он также добавил, что с нетерпением будет ждать ответа. А в случае отрицательного решения - будет обращаться к депутатам.

"Киркорову это будет пример, как нужно вести себя в нашем обществе", - подчеркнул Бородин.

К слову, пока сам сторонник Путина не комментировал эту ситуацию. Однако после участия в скандальной "голой вечеринке", когда его активно отменяли и даже вырезали из фильмов и концертов, певец публично просил прощения. А потом заявлял, что его не бойкотировали, а он просто брал творческую паузу.

Напомним, ранее австралийское правительство ввело санкции против звезд-путинистов.

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