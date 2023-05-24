Сообщается, что у Примадонны больше нет дохода на территории страны-агрессора.

В росСМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева закрыла последний бизнес в России. На территории страны агрессора она не живет уже больше года - после начала полномасштабной войны она вместе с мужем и детьми переехала в Израиль.

С тех пор в Москве она была дважды - осенью прошлого года, чтобы забрать со школы документы детей и выставить на продажу особняк, а также в мае этого года, чтобы посетить похорон своего близкого друга Валентина Юдашкина.

Все это время Примадонну с Россией связывал один вид дохода - контракт с известной маркой обуви, который был заключен еще несколько лет назад. Для одного из известных брендов Алла Борисовна разрабатывала дизайн обуви. Сейчас контракт расторгнут.

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"Сейчас с сайта компании "Эконика", которая выпускала дизайнерскую обувь и аксессуары от Аллы Пугачевой, внезапно исчезла вся продукция, разработанная певицей. Осталось только пять моделей обуви, и то цены на них распродажные. Туфли, стоившие 19 тысяч, теперь можно купить всего за 5 тысяч…" - пишут пропагандисты.

Чем сейчас занимаются Пугачева и Максим

Судя по всему, Алла Борисовна Пугачева сейчас взяла на себя роль домохозяйки, потому что она с детьми находится в Израиле, пока Максим Галкин зарабатывает деньги, путешествуя с сольными концертами по миру.

Оба артиста выступили против войны в Украине, получив бурю критики от своих российских фанатов.

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