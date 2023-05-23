Артистка пока не решила, что будет делать дальше.

Певица MARUV (Анна Корсун), которая почти исчезла "с радаров" после начала полномасштабной войны РФ против Украины, ничего не говорит о российской агрессии. Впрочем, многих интересует, почему же она молчит.

Блогер Богдан Беспалов утверждает, что получил инсайд от людей, знакомых с MARUV и ее мужем Александром Корсуном. Анонимные источники рассказали о планах певицы и утверждают, что ее избранник делился с ними откровенными мыслями.

"Они с Аней приняли решение переждать войну", - зачитал сообщение от инсайдеров Беспалов.

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Источники заявили, что MARUV рожала ребенка в Киеве, и это было не просто так. Певицу действительно видели в роддоме столицы летом 2022 года. По информации инсайдеров, Корсун решила рожать в Украине, чтобы потом иметь возможность вернуться на родину.

"Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они - не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то им лучше вернуться в Москву и начать все с начала", - добавили инсайдеры.

По их словам, MARUV не расторгла контракт с российским лейблом, а потому у нее есть возможность продолжать карьеру на территории страны-агрессора. Впрочем, муж певицы также рассматривает возможность остаться в ОАЭ, где они якобы живут и сейчас.

"Им не важно, гривни или рубли. По их мнению, война РФ против Украины - грязные игры", - цитирует сообщение от инсайдеров Беспалов.

Куда исчезла MARUV

Певица, которая родилась в Днепропетровской области, выступала и жила в РФ, до полномасштабной войны она выпускала песни с россиянами, такими как путинист Филипп Киркоров. После 24 февраля 2022 года она ничего не сказала о войне.

Только осенью Корсун появилась в соцсетях. Впрочем, тогда она промолчала о российской агрессии, вместо этого от имени певицы сообщалось, что она и ее ребенок "находятся в безопасном месте". Украинцы возмущаются тем, что артистка и дальше молчит о войне, они критикуют поведение певицы и считают ее "гадкой". Кроме этого, в начале апреля стало известно, что MARUV "отрывается" в Турции, пока украинцы страдают от войны.

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