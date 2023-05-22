Певица заявила, что она якобы талантливее Примадонны.

Российская певица Маша Распутина, которая поддерживает путинский режим, резко высказалась об Алле Пугачевой. Она "набросилась" на артистку, говоря о талантах и титулах.

В интервью для российского телеканала певица рассказывала о своем дне рождении, однако не забыла вспомнить и о своей едва ли не главной конкурентке Пугачевой. Распутиной и Примадонне нередко приписывали вражду. По слухам, Пугачева не терпела конкуренции, а потому не давала другим артисткам становиться популярнее ее.

"Примадонны, королевы, принцессы, императрицы — такая фигня, я вам хочу сказать. Или ты настоящий, или ты ноль, придумывающий категории", - заявила Распутина.

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Также она утверждает, что якобы является талантливее Пугачевой. По словам Распутиной, у нее совсем другой голос.

"У меня неповторимый голос, я пою на расщеплении связок, владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним. Голос, артистичность, внешность - все разное", - добавила путинистка.

Что Маша Распутина говорит о войне

Российская певица не осудила кремлевский режим. В декабре 2022 года она высказалась о полномасштабной войне в Украине, которую развязала страна-агрессор. Однако тогда Распутина лишь жаловалась, что не может посетить могилу матери, которая похоронена в Днепропетровской области.

Помимо этого, певица осуждала россиян, которые не захотели жить на территории страны-агрессора на фоне полномасштабной войны. Тогда Распутина призывала "расстреливать предателей".

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