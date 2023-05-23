Российская актриса Татьяна Васильева активно поддерживает кровавую путинскую политику.

Российская актриса Татьяна Васильева дала большое интервью, в котором высказалась об Алле Пугачевой. Артистка-путинистка убеждена, что Примадонна, которая выехала в Израиль, больше не сможет вернуться на родину. Также Васильева не понимает, почему Алла Борисовна и Максим Галкин критикуют российскую власть.

"Она очень глупый человек. Я никогда не думала, что она умная, но она безумно талантливая. Второй такой нет, и не будет. Она великая. Но она глупая, к сожалению. Чего она туда поперлась?" - возмутилась Васильева.

Татьяна заявила, что если бы Галкин и Пугачева не выехали из РФ, они бы продолжали "царить" в локальном шоу-бизнесе. Следует отметить, что даже несмотря на то, что звезды переехали в Израиль, они оба остаются довольно обсуждаемыми личностями, а Галкин успешно собирает полные залы на своих концертах по всему миру.

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"Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя в Израиле. А ведь могла бы еще петь", - добавила Васильева.

Что Татьяна Васильева сказала о Галкине

Российская актриса Васильева публично назвала Галкина сволочью. Так она высказалась в адрес комика за то, что он сбежал из России. Также она вспомнила последнюю встречу с Максимом, которая была 21 февраля 2022 года.

"Единственное, что может объяснить обвинения (Татьяны Васильевой, - ред) - это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у нее в принципе плохо. Бог вам судья, набожные вы мои!" - прокомментировал оскорбления Галкин.

Напомним, россиянка Васильева раскритиковала звезду "Сватов" за поддержку Украины.

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