Певец Роман Билык спровоцировал драку с мужчиной.

Российский певец Роман Билык, который является фронтменом группы "Звери", устроил пьяный дебош в баре. Артист агрессивно себя вел и провоцировал посетителя, после чего все закончилось дракой.

Как сообщают российские Telegram-каналы, это произошло в городе Самара. Сначала Билык бросался семечками в мужчину, который пытался не реагировать на поведение артиста.

"Оппонент фронтмена "Зверей" сначала попытался ответить ему на словах, но это в итоге переросло в потасовку. Певец швырял стулья и орал матом, его держали несколько человек. Они же и вынесли его из заведения", - утверждают Telegram-каналы РФ.

Видео дня

Инцидент попал на видео. На нем можно заметить, что Билык пытался продолжить выяснять отношения с посетителем бара. Артист громко кричал и призывал своего оппонента "выйти и поговорить".

Сам певец инцидент пока что не комментирует. Он уже давно ничего не публикует в Instagram, однако продолжает гастролировать по РФ. Сегодня, 23 мая, в Самаре должен состояться концерт группы "Звери", однако росСМИ считают, что из-за пьяного дебоша Билыка выступление могут отменить.

Фронтмен группы "Звери" устроил драку - видео

Что Рома "Зверь" говорит о войне в Украине

Певец, отец которого является украинцем, родился в российском городе Таганрог. Однако в детстве Билык некоторое время жил в Мариуполе. В начале полномасштабной войны РФ против Украины артист не сразу высказался о происходящем.

3 марта 2022 года Билык опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором назвал войну "страшной трагедией" и выразил надежду на то, что "переговоры закончатся прекращением огня". Также он процитировал писателя Льва Толстого, который писал, что война является "безумием, заставляющим усомниться в разуме человека". После этого певец больше ничего не публиковал в соцсетях и не комментирует тему полномасштабной войны в Украине.

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