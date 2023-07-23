Парамедик уже рассказала, что с ней произошло.

Парамедик Екатерина Полищук, известная как "Пташка" c "Азовстали", оказалась в больнице. Девушка, пережившая русский плен, напугала фанов, которые сразу начали за нее волноваться.

Так, "Пташка" показала в Stories руку с катетером. На фото она позировала в футболке с шутливой надписью "Катястрофа".

Впоследствии Полищук сделала пост и объяснила, что с ней произошло. Даже в больнице она не перестает думать о помощи военным. "Пташка" собирает деньги на дроны для защитников Украины. После выздоровления она уже планирует ехать на Донбасс.

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"Пока дама лежит с воспалением (нет, не хитрости) в больнице, дроны уже едут на гравировку. Радуюсь, что донаты продолжают поступать, через несколько дней такими же темпами я приобрету еще несколько дронов и после выздоровления завезу их в Донецкую область", - написала Полищук.

В комментариях пользователи желают "Пташке" скорейшего выздоровления. Также они благодарят девушку за все, что она делает. Комментаторы пишут:

"Скорейшего выздоровления и восстановления! Слава ВСУ!"

"Пташка, выздоравливай, благодарит тебя Винница"

"Выздоравливай, Пташка, и лети дальше, делать добрые дела".

Кто такая "Пташка" с "Азовстали"

Парамедик "Пташка" находилась на "Азовстали" во время боев за Мариуполь. Она помогала военным и попала в российский плен в мае 2022 года, вместе с другими медиками и защитниками Украины. Мама "Пташки" сообщала, что ее дочь находилась в колонии в Еленовке. Оккупанты снимали с девушкой видео и утверждали, что она снайпер.

22 сентября Украина обменяла "Пташку", беременных защитниц Украины, наиболее известных командиров и немало защитников Украины на кума Путина Виктора Медведчука и российских пленных. После этого Полищук рассказала, что она потеряла жениха на войне.

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