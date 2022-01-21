Украинская блогерша-миллионница Саша Бо заявила, что поборола булимию. Впервые об этой болезни она публично заявила в интервью Маше Ефросининой, когда объявляла о разводе с Игорем Пустовитом.
Хорошую новость о состоянии своего здоровья блогер сообщила в Instagram-сториз.
Саша решила с помощью фото в белье продемонстрировать, как булимия повлияла на ее тело.
"Булимия - это пройденный страшный сон. Сейчас я счастлива, спокойна. Нет желания закрывать глаза на что-то и заедать боль. После счастливого стечения обстоятельств мне удалось вылезти из этого", – призналась блогерша.
Преодолеть нездоровое отношение к питанию ей помогли специалисты. Блогер призвала людей, которых также коснулась эта проблема, не бояться идти к диетологам и психологам.
По словам Саши, до болезни она весила 60 килограммов, но вскоре похудела на целых 10 кг. Вскоре вес пришел в норму, но у блогера произошел "срыв". Это было всего два месяца назад в разгар процесса развода.
Впрочем, звезде удалось набрать 5 кг. Сейчас она чувствует полную гармонию.
Справка УНИАН. Булимия – это нарушение пищевого поведения, связанное с потерей контроля над потреблением пищи и желанием похудеть. Эта болезнь характеризуется периодическим перееданием и последующим очищением организма, в частности путем вызывания рвоты.
Читайте также"Долгая и интересная история": Саша Бо впервые показала фолловерам нового парня20 декабря известные украинские блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит официально развелись. Пара была в браке 6 лет. Они воспитывают двух сыновей.
После объявления о разводе оба блогера публично обменялись оскорблениями и обвинениями. Саша пожаловалась, что Игорь шантажировал, что расскажет о ее болезни - булимии. В то же время мужчина заявил о постоянных унижениях со стороны экс-возлюбленной.
Саша Бо после разрыва с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.
Экс-муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После разрыва он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.
Впоследствии украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхала в Буковеле.