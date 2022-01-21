Сейчас блогерша чувствует полную гармонию, ведь поборола болезнь с помощью специалистов.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо заявила, что поборола булимию. Впервые об этой болезни она публично заявила в интервью Маше Ефросининой, когда объявляла о разводе с Игорем Пустовитом.

Хорошую новость о состоянии своего здоровья блогер сообщила в Instagram-сториз.

Саша решила с помощью фото в белье продемонстрировать, как булимия повлияла на ее тело.

"Булимия - это пройденный страшный сон. Сейчас я счастлива, спокойна. Нет желания закрывать глаза на что-то и заедать боль. После счастливого стечения обстоятельств мне удалось вылезти из этого", – призналась блогерша.

Преодолеть нездоровое отношение к питанию ей помогли специалисты. Блогер призвала людей, которых также коснулась эта проблема, не бояться идти к диетологам и психологам.

По словам Саши, до болезни она весила 60 килограммов, но вскоре похудела на целых 10 кг. Вскоре вес пришел в норму, но у блогера произошел "срыв". Это было всего два месяца назад в разгар процесса развода.

Впрочем, звезде удалось набрать 5 кг. Сейчас она чувствует полную гармонию.

Справка УНИАН. Булимия – это нарушение пищевого поведения, связанное с потерей контроля над потреблением пищи и желанием похудеть. Эта болезнь характеризуется периодическим перееданием и последующим очищением организма, в частности путем вызывания рвоты.

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