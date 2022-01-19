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Саша Бо показала откровенные поцелуи с новым возлюбленным в ванной (видео)

Марта Гичко

14:59, 19.01.22
3 мин. 76
Саша Бо показала поцелуи с любимым / фото Instagram Саши Бо

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо в который раз поделилась с фолловерами кадрам с новым возлюбленным Платоном Тарнавским. На этот раз знаменитость опубликовала пикантные кадры в ванной.

Видео появилось в Instagram блогерши.

На кадрах Саша и Платон позируют голыми в ванной. Пара нежно обнимается. Потом Саша умостилась сверху на любимого и начала целовать его.

"Не стоит зацикливаться на том, чего вам не хватает. Не забывайте наслаждаться тем, что имеете", - написала блогерша.

Однако мнения фолловеров Саши касательно столь откровенного контента в ее блоге разделились. Одни желают паре счастья и отмечают, что сейчас Саша выглядит абсолютно счастливой рядом с Платоном. Другие же поклонники блогерши подозревают, что ее новые отношения могут оказаться красивой картинкой для Instagram.

  • "Все пишут, что фото и видео такие искренние, я тоже хочу в это верить и, конечно, желаю Саше только счастье. Но не опять ли нам показывают просто красивую картинку, эстетику?",
  • "Еще бы сексом сняли, когда занимаются, и все",
  • "А как же "любовь любит тишину"? Лично для меня любовь и эротические обнаженные объятия в ванной - это, возможно, одно и то же. Только когда эта эротика на миллионную публику, то интимность уже теряется",

- пишут фолловеры Саши.

Читайте также"Долгая и интересная история": Саша Бо впервые показала фолловерам нового парняКак сообщал УНИАН, 20 декабря известные украинские блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит официально развелись. Пара была в браке 6 лет. Они воспитывают двух сыновей. 

После объявления о разводе оба блогера публично обменялись оскорблениями и обвинениями. Саша пожаловалась, что Игорь шантажировал, что расскажет о ее болезни - булимии. В то же время мужчина заявил о постоянных унижениях со стороны экс-возлюбленной.

Саша Бо после разрыва с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.

Экс-муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После разрыва он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

Впоследствии украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхала в Буковеле.

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