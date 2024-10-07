Тарас Цымбалюк сменил образ.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Женский доктор. Новая жизнь" Тарас Цымбалюк кардинально сменил имидж. Артист показался в новом образе в сети.

Знаменитость вышел на связь в своем Instagram и удивил подписчиков. Дело в том, что кинозвезда предстал перед поклонниками в совершенно необычном для себя образе. Цымбалюк изменил цвет своих волос. Актер отказался от темного цвета и перекрасился в белый.

Теперь уже блондин Тарас продемонстрировал новый имидж, опубликовав фотографию в соцсети. На камеру артист позировал в черной майке, а на его ухе был необычный аксессуар - массивная серебряно-золотая серьга. Также знаменитость добавил к своему образу большую серебряную цепочку.

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Подписывать снимок Цымбалюк не стал, он лишь отметил фотографа, который создал этот кадр.

Своим новым образом звезда сериалов вызвал настоящий фурор в комментариях. Поклонники и коллега актера засыпали его комплиментами и оценили новую прическу. В частности, они пишут, что белокурые волосы подходят Цымбалюку:

"Просто гений! Тарасик, украшения тебе очень идут", - Наталья Денисенко

"Это раз*б", - Ольга Сумская

"Просто огонь"

"Фото хорошее, тебе идет такой образ"

"Вау, очень эффектно"

"Тарас, вам очень идет, очень красивый образ"

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показал редкие фото с родителями. Он поехал в родной город и рассказал, как провел время с родными.

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